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Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись, которая хорошо демонстрирует применение украинскими боевиками хитрой тактики, называемой «мертвый опоссум». Военнослужащие ВСУ, которые оказываются в подбитых танках или БМП, быстро покидают их, а затем падают навзничь и притворяются мертвыми.

Такую тактику противник использует, чтобы не привлекать внимание разведывательных дронов. Боевики хорошо понимают, что если беспилотники их заметят, то тут же прилетят артиллерийские снаряды.

Именно поэтому они на несколько минут замирают на поле боя, а когда ведущий наблюдение дрон улетает, боевики вскакивают и бегут в безопасное место.

Авторы публикации отмечают, что хитрость срабатывает не всегда, дроны обнаруживают движение, после чего противник уничтожается.

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