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Во время одной из последних ракетно-дроновых атак ВС России по объектам, расположенным на территории Кривого Рога, было уничтожено одно из промышленных предприятий города. Военный корреспондент Евгений Поддубный раскрыл подробности данного ракетного удара по противнику.

По словам военкора, на территории промышленного предприятия были расположены цеха для ремонта военной техники ВС Украины, а также склад с вооружением и боеприпасами. В результате ракетного удара ВС России по одесскому заводу «Краян» были поражены места хранения боеприпасов и западной военной техники, резюмировал Поддубный.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев рассказал о возросшей эффективности российских ракетных ударов по военным и инфраструктурным объектам, расположенным на территории Украины. По его словам, в настоящий момент российская армия ведет наблюдение за военными объектами на территории Украины в режиме 24/7.

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