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Прошедшая ночь не стала исключением, и российские ВС продолжили наносить удары по тыловым военным объектам Украины. Вопреки утверждениям официального Киева о нехватке боеприпасов у российских войск, атаки на цели противника в зоне военных действий продолжаются успешно.

Сегодня стало известно о разрушении объектов в Николаеве. По информации издания «Военное обозрение», в городе была поражена инфраструктура, которая использовалась Вооруженными силами Украины для размещения личного состава и техники. Взрывы также произошли в других украинских регионах.

Предварительная информация указывает на успешные удары Вооруженных сил России в Днепропетровской области, однако конкретные объекты, пораженные этими атаками, пока неизвестны. Также наносились удары по некоторым районам Запорожской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Целью стали пункты размещения личного состава резервных подразделений, которые должны были участвовать в контрнаступлении Вооруженных сил Украины в направлении Васильевки и Орехов-Работино.

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