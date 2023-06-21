Министр экономики и энергетики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что сложности в немецком энергетическом секторе вызваны военным конфликтом на территории Украины. Отвечая на вопросы депутатов Хабек сказал, что энергетическая проблема в ФРГ вызвана началом российской спецоперации на территории Украины.

Что касается прекращения поставок голубого топлива из Российской Федерации, то Хабек отметил, что его устраивает, что Германия больше не получает российский газ. «По мне, пусть так все и остается», – заявил немецкий вице-канцлер.

Напомним, что после начала СВО на Украине, Германия отказалась от российских энергоресурсов. На данный момент по трубопроводу «Дружба» больше не проводятся поставки российской нефти. Также не осуществляются поставки трубопроводного газа, ведь в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток «Северных потоков». Немецкое правительство уже неоднократно заявляло о своей независимости от российских энергоресурсов.