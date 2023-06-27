Польша столкнулась с высоким уровнем инфляции в Европейском союзе. Экономисты указывают на неудачный экономический курс, несостоятельные действия польского Центробанка и непомерные амбиции, которые привели к такому положению дел. В свою очередь, польские власти стараются свалить все свои проблемы на Россию, пишет РИА Новости.

В 2022 году инфляция в Польше почти втрое выросла и достигла 14,4%. В феврале был установлен рекорд за последние 26 лет — 18,4% в годовом измерении.

В стране цены на продукты и топливо сильно выросли. Польские политики утверждают, что быстрый рост цен вызван российской агрессией на Украине и последствиями коронавирусной инфекции.

Однако, высокий уровень инфляции в Европе обусловлен несколькими факторами, такими как обесценивание валюты из-за больших вливаний денежных средств в экономику и рост стоимости энергоносителей.