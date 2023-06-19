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Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, представила информацию о применении искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения столичного региона.

Она отметила, что в Москве в настоящее время действует 12 российских медицинских сервисов, которые активно используют ИИ. Среди них есть нейросети, которые помогают рентгенологам диагностировать различные заболевания, а также система поддержки врачебных решений, которая облегчает врачам общей практики и терапевтам в поликлиниках установление более точных диагнозов.

Анастасия Ракова подчеркнула, что использование нейросетей в медицине позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры. Оно также предоставляет медицинскому персоналу ценную информацию для точного постановления диагнозов и назначения эффективного лечения.

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