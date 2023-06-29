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Подготовку в странах Евросоюза прошли 24 тысячи украинских военных. Такие данные привёл командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Его цитирует РИА “Новости”.

По словам высокопоставленного украинского военного, для многих солдат ВСУ обучение ещё не закончилось. Они до сих пор находятся на территориях европейских союзников Киева. Там они не только проходят подготовку на базах, но и участвуют в учениях, подчеркнул Наев.

Также командующий объединенными силами ВСУ поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о придании английскому языку в стране статусу международного. Соответствующий законопроект уже внесён в Раду и в случае его принятия обяжет военнослужащих изучать английский язык. Командующий объединёнными силами ВСУ пояснил: это необходимо, чтобы военные могли в том числе понимать техническую документацию, которая поставляется вместе с западной военной техникой.

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