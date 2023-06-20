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Турецкими учеными была создана нанотатуировка, способная подключаться к электронным устройствам. Причем для подключения татуировка не требует внешнего питания. Данную разработку совместными усилиями создали преподаватель турецкого университета Едитепе Кристен Белкастро и Онур Ерген, заместитель главы отдела исследований и разработок на факультете электроники и связи в Стамбульском техническом университете.

Принцип создания нанотатуировки включает в себя использование радиочастотных сигналов при нанесении метки на кожу. При помощи двух игл наносятся чернила, созданные на основе графенового аэрогеля и чернила, вмещающего в себе нанопроволоку. Смартфон выступает в качестве приемника, а вспомогательное устройство – широкополосный модем.

Авторы проекта уверены, что данная разработка найдет массу других вариантов применения. К примеру, данные компоненты могут использоваться в роли датчиков для проведения электроэнцелографии.

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