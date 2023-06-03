Утром 3 июня в центре Санкт-Петербурга, на Софийской улице, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого случилось столкновение более десяти автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей. На место происшествия сразу выехало несколько бригад скорой помощи. Некоторым пострадавшим была оказана первая медицинская помощь на месте. А вот три человека были госпитализированы в критическом состоянии.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузового автомобиля, выехавший на встречную полосу дорожного движения. Отмечается, что, по всей вероятности, у грузового автомобиля отказали тормоза. Остановиться машина смогла лишь в 150 метрах от места столкновения с первым легковым автомобилем.

По информации городской прокуратуры, водитель грузового автомобиля во время съезда с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения. По итогу произошло столкновение с другими автомобилями.