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Портал Axios сообщает, что Палата представителей Конгресса США устанавливает ограничения на использование чат-бота ChatGPT среди своих сотрудников. В соответствии с указанными ограничениями, разрешается использовать только платную версию ChatGPT Plus за $20 в месяц, предоставляющую дополнительную конфиденциальность и защиту данных Конгресса.

Сотрудники получили инструкцию использовать чат-бот только в качестве инструмента для исследований и анализа. Они могут испольозвать различные возможности, которые могут улучшить их работу, но не могут применять ChatGPT в обычных рабочих процессах. Axios также уточняет, что сотрудники обязаны вводить в бот только общедоступную информацию и соблюдать настройки конфиденциальности.

Также сообщается, что холдинг Alphabet, владеющий Google, предостерег своих сотрудников от использования чат-ботов, включая свою собственную разработку на базе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Bard. Согласно источникам агентства Reuters, Alphabet рекомендует сотрудникам не вводить конфиденциальные данные при использовании чат-ботов на основе ИИ.

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