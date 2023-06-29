Губернатор города Севастополя, Михаил Развожаев, сообщил в Telegram об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны в Севастополе.

По предварительным оценкам, артснаряд был обнаружен на Солдатском пляже. В настоящее время пляж оцеплен, ожидается прибытие полиции и МЧС, объяснил глава города.

Он также призвал граждан относиться к ситуации с пониманием и доверять информации только из официальных источников.

Ранее сообщалось о нахождении двух снарядов калибра 122 миллиметра и одного взрывателя времен Великой Отечественной войны на строительной площадке стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве. Боеприпасы были обнаружены в процессе работ по поиску взрывоопасных предметов.