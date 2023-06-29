ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Губернатор города Севастополя, Михаил Развожаев, сообщил в Telegram об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны в Севастополе.

По предварительным оценкам, артснаряд был обнаружен на Солдатском пляже. В настоящее время пляж оцеплен, ожидается прибытие полиции и МЧС, объяснил глава города.

Он также призвал граждан относиться к ситуации с пониманием и доверять информации только из официальных источников.

Ранее сообщалось о нахождении двух снарядов калибра 122 миллиметра и одного взрывателя времен Великой Отечественной войны на строительной площадке стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве. Боеприпасы были обнаружены в процессе работ по поиску взрывоопасных предметов.

Вам может понравиться

Бывший контрразведчик Михайлов: работу современных спецслужб России можно назвать «высокой математикой»

Бурное развитие современных технологий, и, в первую очередь, внедрение Интернета во все сферы нашей жизни, во многом повлияло на методы работы российской и мировой разведки. По словам бывшего контрразведчика и

RT: российские бойцы захватили американскую бронемашину MRAP Oshkosh под Новодонецким

Как отмечает в своем материале RT, бойцам Вооруженных сил Российской Федерации удалось захватить большое количество трофейной техники в первые дни масштабного контрнаступления украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. По

РИА: Российский флот ждут серьезные перемены

РИА Новости со ссылкой на заявление главкома ВМФ адмирала Николая Евменова сообщает, что новые фрегаты и корветы будут вооружены «Цирконами». Данный гиперзвуковой противокорабельный комплекс уже поступил на вооружение. Автор материала