Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
3
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Премьера отечественной картины «День Радио» состоялась 15 лет назад. В честь знаменательной даты портал Sport24.ru продемонстрировал внешние изменения актеров, принимавших участие в съемках фильма.

Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко, который построил весь сюжет вокруг событий, происходящих на одной из российских радиостанций и судне, застрявшем в водах Японского моря. Стать классикой «нулевых» картине помогло умелое сочетание остроумных шуток с популярными песнями.

Сюжет фильма состоит из двух параллельных историй. Зритель узнает об истории цирковых артистов, которые застряли на судне посреди Японского моря из-за отсутствия топлива у теплохода. Другие события разворачиваются на радиостанции, где сотрудники должны были организовать марафон, однако за пару минут до его начала идея была украдена конкурентами. В результате радиоведущие решают освещать ситуацию с застрявшим кораблем, чтобы превратить его в международную катастрофу.

В съемках фильма приняли участие такие актеры, как Нонна Гришаева, Анна Касаткина, Михаил Козырев, Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Камиль Ларин.

Вам может понравиться

РИА Новости: Подполье Николаева сообщило о переброске техники ВСУ через Одессу в Запорожье

В ночь на 9 июня российские ВС уничтожили украинский эшелон, который вез на линию соприкосновения 81 единицу боевой техники. Сигнал об этом составе был получен от координатора николаевского подполья Николая

В Гарварде обнаружили ранее неизвестный признак приближающейся деменции

Американские ученые рассказали об одном из недавно выявленных признаков приближающейся деменции. Это возникновение сложностей с выполнением каких-либо задач по голосовым инструкциям. Исследуемым предложили пройти Гарвардский автотелефонный тест, который предполагает выполнение

Le Monde: инструкторы НАТО проводят для военных ВСУ только краткосрочные курсы

Около трёх недель инструкторы НАТО чаще всего готовят украинских военных, которых затем посылают на передовую. В отдельных случаях курс военной подготовки может занимать около двух месяцев, но не больше. Для