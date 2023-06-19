Премьера отечественной картины «День Радио» состоялась 15 лет назад. В честь знаменательной даты портал Sport24.ru продемонстрировал внешние изменения актеров, принимавших участие в съемках фильма.

Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко, который построил весь сюжет вокруг событий, происходящих на одной из российских радиостанций и судне, застрявшем в водах Японского моря. Стать классикой «нулевых» картине помогло умелое сочетание остроумных шуток с популярными песнями.

Сюжет фильма состоит из двух параллельных историй. Зритель узнает об истории цирковых артистов, которые застряли на судне посреди Японского моря из-за отсутствия топлива у теплохода. Другие события разворачиваются на радиостанции, где сотрудники должны были организовать марафон, однако за пару минут до его начала идея была украдена конкурентами. В результате радиоведущие решают освещать ситуацию с застрявшим кораблем, чтобы превратить его в международную катастрофу.

В съемках фильма приняли участие такие актеры, как Нонна Гришаева, Анна Касаткина, Михаил Козырев, Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Камиль Ларин.