Опытно-конструкторским бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» был разработан беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Вектор-120». Особенность данного дрона-камикадзе заключается в его запуске. Осуществляться он может из специального переносного тубуса.

Представители ОКБ отметили, что на данный момент уже ведется производство отдельных элементов дрона «Вектор-120». По словам проектировщиков, летные испытания барражирующего боеприпаса должны начаться уже в 2024 году. Планируется, что запуск беспилотника будет осуществляться из специального пускового тубуса.

Данный дрон способен нести нагрузку боевой части, вес которой может составлять 220-250 грамм. По словам представителей ОКБ, этого будет достаточно для осуществления поражающего эффекта. Таким образом, дрон составит конкуренцию гранатам РГД-5, Ф-1 и выстрелам из РПГ-7.

Преимущество «Вектора-120» перед другими подобными дронами-камикадзе заключается в его возможности стартовать из любого положения.