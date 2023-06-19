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Специалистами японского Университета Ямагата с целью расшифровки рисунков, расположенных на плато Наска, находящемся в южной части Перу, привлекли искусственный интеллект (ИИ). Такую информацию передает Express.

После того, как ИИ были изучены рисунки, он указал на одну из причудливых фигур, на которую ранее специалисты не обращали внимание. Стоит отметить, что данные рисунки на плато Наска называются геоглифы. По мнению ученых, возникли они в период с 500 года до н. э. до 500 года н. э. Причем их истинное происхождение до сих пор не известно. Увидеть данные рисунки можно только лишь с высоты птичьего полета.

Отмечается, что геоглифы выполнены невероятно точными линиями. Нанесены они путем создания траншей, ширина которых составляет около 1 метра 35 см, а глубина  – не более 40 см. Впервые изображения были замечены пилотом самолета в 1939 году. Их первый анализ проводился учеными вручную по снимкам, выполненным с помощью аэрофотосъемки.

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