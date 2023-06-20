В Московской области на одной из баз Росгвардии прошел первый выпуск операторов беспилотных летательных аппаратов, рассказал канал “360”. Обучение специалистов управлению дронов-камикадзе, помимо ведомства, проводит учебный центр “Пустельга”. Поддержку оказывает Общественная палата Подмосковья.

Центр “Пустельга” взял на себя разработку учебных программ по курса подготовки операторов барражирующих боеприпасов и групп FPV-беспилотников. Последние осуществляют наблюдение и разведку, а также атакуют позиции противника, скопления живой силы и технику.

Со ссылкой на пресс-службу Росгвардии телеканал рассказал, что операторы БПЛА выпускаются через четыре недели после начала обучения. Для инструкторов предусмотрен дополнительный курс, занимающий 30 дней.

Бойцы, которым предстоит работать с беспилотниками, изучают их техническую часть, проходят тесты на тренажерах, учатся не только “летать” на дронах, но и обслуживать их. А при необходимости – и устранять возникающие неисправности.