Координатор движения Центральный район за комфортную среду обитания Ярослав Костров высказался о работе петербургского парламента. По его словам, в Законодательном Собрании сидят «антинародные посланники», продвигающие интересы застройщиков, а не горожан.

Журналисты указали на тот факт, что самый богатый депутат петербургского ЗакСа Алексей Далматов уже долгое время не посещает заседания парламента, а также не приходит на встречи Общественного штаба по КРТ. Возможной причиной этому мог послужить конфликт Следственного комитета РФ и компанией «Группа ЛСР». Далматова считают одним из «строительных» избранников народа, которые являются активными лоббистами девелоперов.

По мнению Кострова, депутаты и бизнесмены действуют в личных интересах, находясь в ЗакСе. Он заявил, что такие люди попали в городской парламент в результате фальсификаций, устроенных правительством Петербурга.

«Нужно задать вопросы тем, кто устроил те скандальные выборы прошлых лет и допустил в ЗакС строительных лоббистов. У нас сегодня петербуржцев в парламенте представляют не реальные народные посланники, а антинародные посланники, к сожалению», — отметил активист.

Комментируя отсутствие Далматова на заседаниях, он назвал происходящее в парламенте «болотом». Костров заявил о необходимости разгонять строительное лобби и заново набирать людей в Законодательное собрание Петербурга.

«То, что депутат Далматов длительное время не ходит на заседания говорит о том, что у нас в ЗакСе полное болото, к сожалению, болото, которое нужно разгонять и набирать заново людей, которые любят этот город», — заключил Костров.

Ранее журналисты связали исчезновение Далматова с конфликтом Следкома и застройщиков. Главу СК РФ Александра Бастрыкина отказались пропускать на территорию «Северного намыва», где ЛСР проводит работы, из-за чего возник громкий скандал. После этого были несколько раз возбуждены и отменены уголовные процессы. Однако администрация губернатора Александра Беглова не спешит обращать внимание на обострившуюся ситуацию.