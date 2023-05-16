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История с посещением главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным северного намыва в Санкт-Петербурге, ставшая скандалом федерального масштаба, наглядно продемонстрировала уровень коррумпированности и слияния власти и девелоперов в Северной столице. Как показал инцидент, даже председатель СК РФ не является авторитетом ни для губернатора Александра Беглова, ни для крупных застройщиков города.

В минувшее воскресенье, 14 мая, Александр Бастрыкин лично посетил стройку северного намыва на Васильевском острое, однако охранники из ООО ЧОО «АГИС» не пустили главу СК на территорию строительного объекта компании ЛСР. В итоге Следственный комитет возбудил три уголовных дела, в том числе на чиновников Смольного, однако два из них уже отменено Генеральной прокуратурой. В любом случае остается открытым вопрос, дойдет ли дело до основных бенефициаров строительного бизнеса Северной столицы в администрации губернатора Александра Беглова.

Пристальное внимание к Петербургу Бастрыкин начал оказывать ровно год назад. Тогда председатель Следственного комитета требовал установить подлинный возраст исторических петербургских зданий, что в результате привело к возбуждению уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Так же летом прошлого года Александр Бастрыкин лично посетил старинный особняк Салтыковой в центре Петербурга, рядом с которым незадолго до этого был избит активист-градозащитник Олег Мухин. Вопросы у следователей были и к инвестору Виктору Тырышкину – хорошему знакомому губернатора Александра Беглова. Также Бастрыкин принимал жителей города, недовольных законом о «комплексном развитии территорий» (КРТ), предполагающим снос панельных хрущевок и возможное расселение жильцов на окраины города.

Существует мнение, что такой интерес к строительной сфере Петербурга Александр Бастрыкин начал проявлять после того, как чиновники Смольного намекнули подрядчикам строительных объектов для Следственного комитета России в Петербурге об «откатах». Причем, по имеющейся информации, назывались и конкретные суммы в 20% от стоимости проекта. Стоит отметить, что сегодня в городе строится действительно большое количество объектов для СК РФ. Так, в 2021 году Александр Бастрыкин открыл в Санкт-Петербурге новое образовательное учреждение ведомства – пансион воспитанниц, а также культурный центр Следственного комитета.

Однако, несмотря на все попытки Бастрыкина положить конец коррупции в городе и разорвать связку крупного бизнеса и городской власти, особых успехов у следователей в этом направлении на сегодняшний день не наблюдается. Становится очевидно, что губернатору города, чиновникам Смольного и крупным застройщикам в Северной столице просто нет никакого дела до генерала Бастрыкина. Привыкшие за год к громким заявлениям главы СК РФ строительные лоббисты города явно «осмелели» и теперь даже позволяют себе относится к Бастрыкину с иронией, что подтверждают и публикации на городском портале «Фонтанка», известном своими либеральными взглядами и рекламными контрактами с девелоперами. Информационная повестка издания строится таким образом, что Бастрыкин якобы был не прав, попытавшись пройти на охраняемый объект, а «доблестная» охрана стройплощадки ЛСР сделала все «по инструкции».

Таким образом, в случае, если в ближайшее время чиновники Смольного не станут фигурантами уголовного дела, можно будет констатировать печальный факт – губернатор Александр Беглов и «коррумпированные жулики» одержали победу над председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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