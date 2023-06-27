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Представитель Министерства обороны Великобритании, по сообщению британских СМИ, дал свой комментарий по поводу инцидента с российскими истребителями и британскими воздушными судами. По его словам, ВКС Российской Федерации приблизились к британским военным самолетам над Черным морем в «безопасной и профессиональной манере».

Напомним, что 26 июня три самолета британских ВВС пребывали в международном воздушном пространстве над Черным морем. Согласно заявлению Лондона, самолеты выполняли «обычные операции». В свою очередь, российские ВКС отправили Су-27 на перехват данных воздушных суден, так как они приблизились на значительно расстояние к российским рубежам. После маневров российских истребителей, британцы развернули свои самолеты и отдалились на значительное расстояние от российских границ.

Остается открытым вопрос, что именно имели в виду британцы под фразой «обычные операции» неподалеку от российских границ.

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