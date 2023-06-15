Украинская пресса утром 15 июня сообщила, что российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Кривом Роге.

По информации СМИ Украины, после этих ударов произошли пожары на указанных объектах. Сергей Лысак, ставленник Киева в регионе, отметил, что атаки привели к серьезным разрушениям производственных сооружений. Также были разрушены газопроводы, а автобус и машина получили повреждения.

Украинская пресса, естественно, не распространяется о вооружении или военной технике, которые могли находиться на этих предприятиях.

В течение прошлой ночи российские войска провели массированную атаку на Украину. Взрывы были зафиксированы в нескольких городах, включая Одессу, Харьков и Кривой Рог. Источники утверждают, что российские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты и стратегические бомбардировщики.