Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская пресса утром 15 июня сообщила, что российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Кривом Роге.

По информации СМИ Украины, после этих ударов произошли пожары на указанных объектах. Сергей Лысак, ставленник Киева в регионе, отметил, что атаки привели к серьезным разрушениям производственных сооружений. Также были разрушены газопроводы, а автобус и машина получили повреждения.

Украинская пресса, естественно, не распространяется о вооружении или военной технике, которые могли находиться на этих предприятиях.

В течение прошлой ночи российские войска провели массированную атаку на Украину. Взрывы были зафиксированы в нескольких городах, включая Одессу, Харьков и Кривой Рог. Источники утверждают, что российские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты и стратегические бомбардировщики.

Вам может понравиться

Global Times: Украина объявила о своём «контрнаступлении» под давлением США

Эксперты из КНР, опрошенные китайским изданием Global Times, отметили, что объявление о начатом «контрнаступлении Украины» прозвучало в момент, когда в западных странах, особенно в США, растет тревога, поскольку с украинской

ВС России произвели мощную атаку позиций противника на утраченных позициях на Времевском выступе

Согласно сообщениям военных корреспондентов, российские силы перешли в контратаку на ранее утраченных участках фронта на Времевском выступе. Наступление ведется 127-й дивизией ВС России при массированной поддержке авиации. На данный момент

Рассказывающую о борьбе с онкологией фитнес-блогершу уличил во лжи бывший муж

South China Morning Post сообщает о женщине, которая вела известный фитнес-блог и делилась своей историей борьбы с раком, и как ее бывший муж был обнаружен во лжи. Под псевдонимом @MianBaobao