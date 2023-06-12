Представителями молдавской партии «Возрождение» был организован флеш-моб возле посольства Российской Федерации в Кишиневе. Мероприятие было приурочено ко Дню России. Об этом сообщает РИА Новости.

Возле стен здания российского посольства были установлены стенды, на которых в хронологическом порядке была приведена история развития отношений между Молдавской республикой и Россией.

По словам представительницы партии «Возрождение» Ирины Лозован, данная акция специально была приурочена к национальному российскому празднику. «Мы хотим показать кишиневцам те моменты истории, которые объединяют молдавский и российский народ». Она также подчеркнула, что молдаване прекрасно помнят, как их республика входила в состав единой огромной страны под названием СССР. «Мы вместе строили ее, развивали, мы вместе обучались и самое важное – мы вместе победили фашизм». Лозован пожелала российскому народу и стране процветания, благополучия, мира и добра.