Канадская компания Volt Lithium внедрила и провела пилотные испытания своей новой запатентованной технологии прямой экстракции лития (DLE), обеспечивающей степень извлечения 90% ценного ресурса из соляных растворов с изначальной концентрацией лития всего 34 мг на литр. Об этом сообщает сайт Inceptive Mind. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Компания Volt Lithium смоделировала рабочие условия при концентрации сырьевого раствора 120 мг/л и добилась извлечения до 97% лития, при этом эксплуатационные расходы составили менее 3000 долларов США на тонну конечного продукта. Компания предполагет устойчивое среднегодовое производство 20 000 тонн моногидрата гидроксида лития (LHM).

Кроме того, экспериментальный проект показал, что технология DLE от Volt может поддерживать извлечение лития на уровне 90 % при концентрациях до 34 мг/л и при этом сохранять коммерческую рентабельность – достижение, которым еще могут похвастать другие производители лития в мире.

Запатентованная Volt технология DLE включает в себя двухэтапный процесс извлечения лития из рассола нефтяного месторождения. На первом этапе рассол нефтяного месторождения обрабатывается с использованием проверенного оборудования и установленных процессов.

Во время пилотного проекта Volt подтвердил способность эффективно удалять до 99% загрязняющих веществ при подготовке чистого рассола для процесса DLE. Это очень важно, поскольку наличие загрязняющих веществ в рассоле мешает процессу DLE и может привести к нерентабельности процессов.

На втором этапе используется собственная технология компании под названием IES-300, применяемая для извлечения из рассола лития, который концентрируется в раствор хлорида лития, а в конечном итоге повышается до LHM – основного сырья, необходимого современной индустрии для производства аккумуляторов, включая, в частности, аккумуляторы для электромобилей.

Пресс-релиз компании подчеркивает, что технология Volt IES-300 снижает количество реагента, необходимого для обработки соляного раствора нефтяного месторождения, когда он поступает в процесс экстракции.

«Это технологическое открытие эффективно раскрывает потенциал сразу нескольких нефтяных месторождений по всей Северной Америке, которые теперь могут предлагать коммерческое извлечение лития с использованием запатентованного процесса DLE Volt», – говорится в пресс-релизе Volt Lithium.

На следующем этапе компания намерена рассмотреть возможность создания постоянной пилотной установки, чтобы продолжить совершенствование своей технологии IES-300, протестировать оптимизацию использования реагентов и продолжать улучшать условия эксплуатации с целью постоянного снижения эксплуатационных расходов и улучшения экономических показателей, лежащих в основе ее коммерческой деятельности.

Компания также сосредоточится на обновлении своей оценки ресурсов на основе успешных результатов добычи и эксплуатации представленного пилотного проекта. Кроме того, Volt Lithium намечает ускоренно продвинуть этап инженерного проектирования, чтобы определить оптимальные коммерческие параметры для своего процесса DLE, что в конечном итоге обеспечит выход на промышленное производство ко второй половине 2024 года.