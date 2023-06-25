Совместная группа инженеров-исследователей из Технического университета Делфта в Нидерландах и Швейцарского технического университета EPFL в своей новой робототехнической разработке смогла в очень широкой мере использовать подсказки и рекомендации «прорывного» чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT. Об этом сообщает сайт The Robot Report. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

ChatGPT – продолжающий набирать популярность ИИ-бот, разработанный американской компанией OpenAI (одним из совладельцев которой является Илон Маск) и способный работать с широким кругом пользователей, отвечая на их запросы в диалоговом режиме. Согласно отчету исследовательской группы из Нидерландов и Швейцарии, недавно опубликованному в журнале Nature Machine Intelligence, «ChatGPT с самого начала играл важную роль в процессе разработки»

В частности, чтобы решить, робота для какой именно сферы применения они должны создать, исследователи задали ChatGPT вопросы о том, какие самые большие проблемы для человечества возникнут в будущем, что заставило их сосредоточиться на проблемах с продовольствием. Исследовательская группа выбрала задачи «сборщика помидоров», поскольку эту рекомендацию выдал ChatGPT: что автоматизация сбора помидоров будет «одной из самых ценных с экономической точки зрения».

«Мы хотели, чтобы ChatGPT помог нам разработать не просто робота, а действительно полезного», – пояснил д-р Козимо Делла Сантина, доцент Технического университета Делфта.

В процессе дальнейшего проектирования ChatGPT дал исследователям, по их словам, целый ряд полезных предложений – например, создание захвата из силикона или резины, чтобы робот не раздавливал помидоры, или использование двигателя Dynamixel для привода робота. Поскольку получалось, что ChatGPT предоставлял большую часть идей и решений для разработки робота, инженерно-исследовательская группа обнаружила, что ей приходится выполнять больше технических задач для проверки рекомендаций, выданных ИИ.

Это все же расценивается как «менее интенсивное сотрудничество», чем самый экстремальный сценарий, который также предусматривала исследовательская группа. В последнем случае предполагалось, что ИИ-бот ChatGPT предоставляет практически все исходные данные для проектирования робота, а люди-инженеры слепо следуют этим рекомендациям.

«Подобный экстремальный сценарий в настоящее время невозможен, и команда, стоящая за этим экспериментом, не знает, будет ли он когда-либо реалистичен. Отчасти это связано с тем, что работа с большими языковыми моделями (LLM) с элементами ИИ оставляет компании, занимающиеся коммерциализацией роботов, с вопросами о плагиате и интеллектуальной собственности, а также потому, что большие языковые модели нередко предоставляют непроверенную информацию», – отмечает The Robot Report.

«На самом деле, результаты рекомендаций LLM могут вводить в заблуждение, если они не проверены или не утверждены. Боты с искусственным интеллектом предназначены для несколько иного – получения всего лишь «наиболее вероятного» по точности ответа на заданный вопрос, поэтому существует риск дезинформации и предвзятости, в том числе –и в области робототехники», – сказал д-р Делла Сантина.

По его словам, в проделанной разработке даже упомянутая выше рекомендация ChatGPT о том, что помидоры будут наиболее экономически ценными культурами, может быть смещено, при более углубленном исследовании, в сторону других культур, которые оказались менее охвачены данными, послужившими ChatGPT основой для принятия решений.

Несмотря на эти опасения, исследовательская группа продолжит в своих дальнейших исследованиях как потенциальное практическое использование созданного ими робота для сбора помидоров, так и изучение возможностей LLM с элементами ИИ, таких как ChatGPT.