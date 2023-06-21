Правительством Нидерландов принято решение о закрытии крупнейшего газового месторождения, находящегося в Гронингене. Как сообщает агентство Bloomberg, возобновления добычи газа в этом месторождении не будет. Реакция рынка на данную новость стала молниеносной. Стоимость природного газа за 1000 кубометров теперь составляет 560 долларов.

Отмечается, что месторождение будет законсервировано в течение четырех месяцев, к 1 октября. Причиной такого решения является тот факт, что в процессе добычи голубого топлива наносится серьезный ущерб региону. Начиная с 2012 года в окрестностях Гронингена стало проживать небезопасно. Более трех тысяч домов были снесены. Правительством было дано обещание, что пострадавшие в течении 30 лет получат 22 миллиарда евро.

Гронингенское месторождение являлось важнейшим ресурсом для Западной Европы. Оно начало функционировать еще в 1963 году. Однако добыча газа постепенно сокращалась. На 2021 год добыча голубого топлива на данном месторождении составила 6.5 миллиардов кубометров. А общее потребление газа на континенте составляет 480 миллиардов.