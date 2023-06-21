ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правительством Нидерландов принято решение о закрытии крупнейшего газового месторождения, находящегося в Гронингене. Как сообщает агентство Bloomberg, возобновления добычи газа в этом месторождении не будет. Реакция рынка на данную новость стала молниеносной. Стоимость природного газа за 1000 кубометров теперь составляет 560 долларов.

Отмечается, что месторождение будет законсервировано в течение четырех месяцев, к 1 октября. Причиной такого решения является тот факт, что в процессе добычи голубого топлива наносится серьезный ущерб региону. Начиная с 2012 года в окрестностях Гронингена стало проживать небезопасно. Более трех тысяч домов были снесены. Правительством было дано обещание, что пострадавшие в течении 30 лет получат 22 миллиарда евро.

Гронингенское месторождение являлось важнейшим ресурсом для Западной Европы. Оно начало функционировать еще в 1963 году. Однако добыча газа постепенно сокращалась. На 2021 год добыча голубого топлива на данном месторождении составила 6.5 миллиардов кубометров. А общее потребление газа на континенте составляет 480 миллиардов.

Вам может понравиться

Обломки третьего украинского дрона были найдены в Новой Москве

Неподалеку от поселка Лукино в Новой Москве были найдены обломки упавшего украинского беспилотного летательного аппарата. На данный момент на месте падения дрона следственно-оперативной группой проводятся необходимые работы. Ранее представители Министерства

Командир отряда морпехов ВС РФ с позывным «Ива» рассказал о пленении члена экипажа французского танка AMX-10RC ВСУ

В ходе украинского контрнаступления на Южно-Донецком направлении морские пехотинцы ВС России поразили колесный танк AMX-10RC французского производства ВС Украины из противотанковой управляемой ракеты. Уцелевшие члены экипажа покинули обездвиженную боевую машину,

HS: Подтвердилось, что ВСУ потеряли сразу 50% своих машин разминирования Leopard 2R

Российские войска в зоне СВО при отражении попытки украинских сил выйти на исходный рубеж для атаки уничтожили три финские боевые машины разминирования, сконструированные на базе танка «Леопард-2». Опубликованные фотоснимки уничтоженной