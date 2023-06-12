Местное население российского курортного города Анапа возмущено тем фактом, что ежегодно они вынуждены наблюдать одну и ту же картину, когда полуголые мужчины и женщины, приехавшие к ним на отдых, ходят голыми и мокрыми не только по пляжам, но также и по улицам города.

Местные жители обратились к власти с требованием принять закон, как в Абхазии, где с 1 августа запрещено находиться в общественных местах в купальниках или полуобнаженном виде. По словам одного из местных жителей, каждый год отдыхающие залезают в мокрых купальниках и плавках в общественный транспорт, оставляя после себя воду и песок.

При этом ехать в автобусе, который битком забит потными и вонючими туристами, неприятно. Также житель Анапы добавил, что в других российских городах туристы не ведут себя подобным образом. Пост в социальных сетях поддержала также и жительница Анапы Анна, которая предложила ввести штрафы за неподобающий вид в общественных местах.