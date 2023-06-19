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Министерства обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и США объявили о совместных усилиях по приоритетной поставке на Украину средств противовоздушной обороны, что включает сотни зенитных ракет малой и средней дальности, наряду с другими системами вооружения. Об этом сообщают большинство СМИ европейских стран НАТО. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

В заявлении Пентагона, сделанном совместно с оборонными ведомствами Великобритании, Нидерландов и Дании, говорится, что поставки будут направлены на удовлетворение самых неотложных потребностей Украины в противовоздушной обороне, «поскольку Россия продолжает свои наглые ракетные и беспилотные атаки». Это негласно подтверждает, что российские вооруженные силы, как минимум, серьезно повредили систему ПВО Patriot производства США, поставленную Украине, при майских ракетных обстрелов военных объектов в Киеве и его окрестностях.

В рамках новой западной инициативы по поставкам Киеву средств ПВО запланировано направить сотни зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности и связанных с ними систем и элементов наземных комплексов ПВО, указывает турецкое государственное информационное агентство Anadolu. Поставки из стран НАТО намечены на ближайшие месяцы, но в заявлении, опубликованном Министерством обороны Великобритании, сказано, что британская поставка средств ПВО для Украины «уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель».

Как сообщает датская газета Jyllands-Posten, об этой инициативе было объявлено в канун очередной встречи так называемой «Контактной группы по обороне Украины» (UDCG), возглавляемой США и объединяющей около 50 стран «западного мира», оказывающих разнообразную военную поддержку Украине. UDCG ранее проводила встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, поэтому ее часто называют также «группой Рамштайна», но последняя встреча министров обороны из западных стран-союзников Украины состоялась в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО.

Объявление было сделано почти сразу после того, как Дания и Норвегия сообщили о договоренности совместно поставить Украине 9000 артиллерийских снарядов. «С самого начала украинского конфликта Дания была одной из самых активных стран-доноров. Мы постоянно настаивали на более крупных и тяжелых пожертвованиях оружия Киеву. Мы продолжим с этим. Поэтому правительство хочет в ближайшие годы выделить Фонду Украины дополнительно 21,9 млрд датских крон (около 290 млн евро)», – заявил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Нидерландский пакет средств противовоздушной обороны общей стоимостью 43,4 миллиона долларов должен быть доставлен в Украину в «краткосрочной перспективе», сообщает американское военное издание Breaking Defense. По данным Министерства обороны Нидерландов, эта поставка «является частью многостороннего партнерства», в рамках которого Амстердам взял на себя обязательство закупить четыре пассивных радара VERA-EG чешского производства на сумму 150 миллионов евро (162,8 миллиона долларов) для поддержки украинских комплексных возможностей ПВО.

Нидерланды также обнародовали трехэтапный план обучения пилотов F-16 для Украины, о чем заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в обращении к парламенту страны. План подготовки украинских пилотов-истребителей включает в себя отбор на переобучение, за которым последуют языковая подготовка и начальная летная подготовка, а далее предусмотрено создание учебного центра в неназванной «восточной стране-члене НАТО».

Учебные занятия, по словам Оллонгрен, начнутся с «ограниченным числом» украинских пилотов, но со временем их контингент может быть расширен. Конкретное содержание учебного курса еще не утверждено, а «консультации» по этому вопросу продолжаются между Нидерландами, Данией, Бельгией, Люксембургом, Великобританией и представителями Пентагона.

«Нидерланды являются европейским координатором обучения украинских пилотов на F-16, которому помогает также Дания. Администрация Байдена заявила, что «поддержит» эти усилия», – указывает Breaking Defense.

И Нидерланды, и Дания готовы поставить Киеву западные истребители четвертого поколения. На этой неделе датский депутат сообщил аналитическому центру Хадсоновского института, что «излишки F-16» у ВВС Дании могут быть поставлены после того, как Копенгаген получит первые поставки истребителей F-35A пятого поколения, которые по графику должны прибыть в конце осени текущего года. Точно так же 24 голландских F-16 должны быть выведены из эксплуатации, начиная с 2024 года, а еще 18 единиц, по данным Reuters, доступны «для обратного выкупа» у американской частной военной компании.

Ранее мы сообщали, что США признали ракету “Корнет” весьма успешной в уничтожении западных танков.

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