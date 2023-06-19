Международная группа ученых провела исследование, которое дало интересные результаты относительно иммунитета. Исследование, в котором приняли участие 48 000 человек, показало, что защитные свойства иммунитета не зависят от возраста и проявляются более сильно у женщин.

Ученые обратили внимание на два типа иммунных клеток – iCD4 и CD8 лимфоциты, которые играют ключевую роль в поддержании иммунологического баланса в организме. Количество этих клеток и их соотношение имеют влияние на эффективность работы иммунной системы. Хотя некоторые заболевания и процесс старения могут нарушать этот баланс, он в целом может быть стабильным и быстро восстанавливаться.

Интересно, что исследование показало, что женщины обладают сильнее выраженным иммунитетом, а люди в возрасте обычно проявляют большую сопротивляемость к вирусам и инфекциям. Тем не менее, дети оказались более подвержены инфекциям.

Эти результаты имеют важное значение для более глубокого понимания работы иммунной системы. В будущем они могут помочь улучшить точность диагностики, прогнозировать развитие заболеваний и способствовать повышению продолжительности жизни людей.