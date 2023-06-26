Ученые Института ядерной физики Польской академии наук в Кракове провели исследование, которое выявило связь между землетрясениями и космическим излучением.

Специалисты изучили интенсивность космического излучения и обнаружили, что при смещении данных о космическом излучении на две недели вперед относительно сейсмических данных, возникает связь между изменениями в силе вторичных космических излучений и землетрясениями с магнитудой более 4 в течение изучаемого периода. Однако пока неясно, насколько точно этот метод может определить местоположение землетрясений.

Выявление закономерностей и регулярностей в этой связи позволит специалистам улучшить модели прогнозирования землетрясений и разработать более эффективные планы управления чрезвычайными ситуациями. Это открытие поможет сделать прогнозирование землетрясений более точным и предоставит больше информации для принятия мер по обеспечению безопасности и защите людей в зоне потенциального риска.