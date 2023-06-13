ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Экономика сегодня» сообщает о резком удорожании летнего отдыха в Турции для российских туристов, включая как размещение, так и авиаперелеты.

По данным источника, высокие цены и падение качества сервиса не устраивают россиян.

Эксперты рынка высказывают разные мнения относительно ситуации. Некоторые советуют отложить путешествие до последнего момента в надежде на появление крупных скидок, в то время как другие сомневаются, что стоимость отдыха в Турции снизится.

Ранее стало известно, что турецкие отели повысили цены для российских туристов в среднем на 20 процентов, в то время как для туристов из других стран они остались на том же уровне.

Таким образом, цены на отдых в Турции для российских туристов стали сопоставимыми с расходами на путешествия в экзотические страны Азии и Карибского региона.

Вам может понравиться

Украинские боевики ударили ракетами по пунктам временного размещения в Херсонской области

Украинские боевики нанесли ракетный удар по рекреационной зоне на Арабатской стрелке в Херсонской области, где были организованы пункты временного размещения пострадавших жителей Херсонской области в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.

FT: Microsoft перемещает своих специалистов в области ИИ из Китая в Канаду

Американский IT-гигант Microsoft решил перевести своих ведущих сотрудников, занятых в области исследования систем на основе Искусственного Интеллекта, из Китая в Канаду в связи с закрытием своего учебного центра в КНР.

Эксперты назвали учения НАТО серьезным сигналом для РФ

Учения ВВС Североатлантического альянса Air Defender, которые стартуют 12 июня на территории Германии, являются самыми масштабными со времен холодного конфликта между США и СССР. Такую информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь