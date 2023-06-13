Издание «Экономика сегодня» сообщает о резком удорожании летнего отдыха в Турции для российских туристов, включая как размещение, так и авиаперелеты.

По данным источника, высокие цены и падение качества сервиса не устраивают россиян.

Эксперты рынка высказывают разные мнения относительно ситуации. Некоторые советуют отложить путешествие до последнего момента в надежде на появление крупных скидок, в то время как другие сомневаются, что стоимость отдыха в Турции снизится.

Ранее стало известно, что турецкие отели повысили цены для российских туристов в среднем на 20 процентов, в то время как для туристов из других стран они остались на том же уровне.

Таким образом, цены на отдых в Турции для российских туристов стали сопоставимыми с расходами на путешествия в экзотические страны Азии и Карибского региона.