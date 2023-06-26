Автор Telegram-канала «Сибирский РеднекZ» прокомментировал Марш справедливости бойцов ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. По его словам, глава частной военной компании изначально вовсе не планировал выдвигать подразделения «музыкантов» дальше штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он также напомнил, что Пригожин еще утром 24 июня обозначил свою цель — министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Похоже, Пригожин и не собирался никуда идти. Занял штаб ЮВО и требует прислать Шойгу и Герасимова. Общается с Юнус-Беком Евкуровым и Владимиром Алексеевым (оба Герои России, причём, на мой взгляд, заслуженно)», — высказался автор Telegram-канала.

В качестве подтверждения своей точки зрения он привел комментарий генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который без колебаний принял требования Евгения Пригожина.

«Алексеев буквально ночью записал призыв к ЧВК прекращать провокации. На фразу «дайте нам Шойгу» он в ответ хмыкнул и сказал: «Забирайте», — напомнил автор канала «Сибирский РеднекZ».

Однако в результате бегства Сергея Шойгу и Валерия Герасимова из Ростова-на-Дону глава ЧВК «Вагнер» направил Марш справедливости в сторону российской столицы. Буквально за 200 километров от Москвы командир штурмового отряда «вагнеровцев» с позывным Ратибор развернул артиллерию, поскольку к вечеру 24 июня были достигнуты договоренности между Евгением Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. При этом о месте нахождения главы Минобороны РФ и начальника Генштаба после их поспешного отбытия из Ростова ничего не было известно на протяжении нескольких дней.