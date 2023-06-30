Приложение знакомств Tinder окончательно перестало работать в России. В Google Play и AppStore найти и скачать его уже невозможно, запустить, если оно уже установлено на смартфоне, тоже.

Всплывающее окно после попытки запуска сообщает о возникновении ошибки и предлагает позже повторить еще раз. Впрочем, результат будет тем же, так как приложение просто не работает.

В аккаунт Tinder все еще можно войти, вот только использовать какие-либо функции, в том числе, и перемещение между анкетами, уже не получится.

Напомним, что Tinder заранее предупредил об уходе из России. До 30 июня, названного в качестве даты отключения приложения, россияне все еще имели возможность общаться и создавать пары, однако постоянно натыкались на предупреждение, что в этот день программа прекратит работу.