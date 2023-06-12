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В Телеграм-канале «Резидент» появилась информация, что украинский генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский доложил Зеленскому о тяжелой ситуации, которая сложилась на Запорожском направлении. ВСУ не сумели прорвать первую линию обороны ВС России. Поэтому они были вынуждены перейти к позиционным сражениям.

По мнению украинского генерала, ВСУ стоит продолжать точечные удары по всему южному фронту с целью прощупывания бреши в российской обороне. Еще одна из проблем, озвученная Тарнавским Зеленскому, является российская боевая авиация. У ВСУ нет средств для противостояния российским бомбардировщикам, а системы ПВО на передний край они не подвозят, так как ВС России моментом их обнаруживают и уничтожают с помощью дронов-камикадзе.

Однако, источники сообщают, что Владимир Зеленский уверен в успехе украинского контрнаступления даже несмотря на первые неудачи боевиков ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях.

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