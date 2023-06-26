Страны НАТО продолжают совершенствовать свои основные боевые танки. В настоящее время активно ведется модернизация моделей, которые находятся на вооружении уже более 40 лет.

Недавно на полигоне Юма в штате Аризона впервые был продемонстрирован M1A2 SEP v4 Abrams, который, возможно, станет последней версией этой боевой машины перед переходом к более революционным моделям. Новое поколение бронетехники уже на подходе.

Многие военные эксперты ожидали, что этот образец будет оснащен активной защитой Trophy, но эта система не была установлена. Зато были добавлены приборы для обнаружения излучения прицелов-дальномеров и систем наведения управляемых средств поражения.

Метеорологические датчики, расположенные на крыше башни, также были усовершенствованы. Возможно, башня и корпус танка получили еще более прочную многослойную защиту.