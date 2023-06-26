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Группа исследователей из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (США) разработала уникальную технологию моделирования изображений на компьютере, используя отражения в глазах человека. Новая модель компьютерного «зрения» способна создавать от 5 до 15 цифровых фотографий лица наблюдателя с различных ракурсов и восстанавливать то, что он видит.

Эта инновационная технология основана на адаптации метода, известного как «поле нейронного излучения» (NeRF), который использует нейронные сети для определения плотности и цвета объектов. Путем экстраполяции изображения размером 20 на 20 пикселей, которое видит человек, NeRF создает компьютерную сцену.

Однако, несмотря на значительные достижения этой методики, у нее есть определенные ограничения. Результаты получаются размытыми из-за сложной формы роговицы – прозрачного внешнего слоя передней части глаза. Несмотря на это, в экспериментах с музыкальными клипами технология смогла определить общую форму объектов, отраженную в глазах певиц, но детали восстанавливаются с трудом.

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