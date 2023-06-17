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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации отразили несколько атак украинских боевиков в районе Артемовска и Соледара, а в западных окраинах Марьинки активно продвигаются российские бойцы из состава штурмовых групп отрядов специального назначения.

Российские штурмовики под прикрытием минометного огня продолжают выбивать украинских боевиков с окраин населенного пункта Марьинка. В составе украинских подразделений встречаются иностранные наемники из Британии, США и Австралии.

Однако мотострелки совместно с разведчиками ВС России смогли отбить два опорных пункта противника, расположенных на западных окраинах города, и приступит к зачистке квартала. Поскольку большая часть строений полностью разрушена украинские боевики скрываются в подвальных помещениях от артиллерийского огня российской армии.

При этом на Запорожском направлении штурмовые бригады вооруженных сил Украины пытаются атаковать в направлении деревни Пятихатки, однако без особого успеха. Под шквальным огнем российской артиллерии украинские боевики были вынуждены отступить на исходные позиции.

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