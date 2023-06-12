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На Южно-Донецком направлении украинские ВС внезапно прекратили лобовые атаки и резко сменили тактику. Они осознали, что прямолинейные действия приводят только к увеличению потерь, сообщил портал “Русская весна”.

В ходе штурма населенного пункта Нескучное противник несколько раз пытался атаковать “в лоб”, но его отбрасывали обратно на исходные позиции. Именно это вынудило ВСУ изменить тактику. Теперь они пытаются обойти поселок с фланга.

«В ходе атак в районе Левадного противнику удалось углубиться и продвинуться по лесопосадкам, угрожая при дальнейшем продвижении окружением подразделений, находящихся на острие выступа — в Нескучном», – сообщили военные корреспонденты.

Также в Великоновоселковском районе ВСУ сосредотачивают серьезные силы, которые будут задействованы для усиления давления на российские ВС. Одновременно с этим враг прорывается по лесополосе в Урожайном, проходит к Ровнополю, чтобы обойти Нескучное с другой стороны и взять населенный пункт в клещи.

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