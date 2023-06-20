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Как передает РИА Новости, специалисты Вятского государственного университета (ВятГУ), усовершенствовали метод создания жаростойких деталей. Ученые смогли произвести жаростойкие элементы, необходимые для современной энергетики, из недорогой отечественной стали. Для этого они воспользовались методом электрохимического осаждения. По их словам, усовершенствованный способ позволяет создавать элементы, устойчивые к температурам 800-900 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что жаростойкие материалы необходимы для использования в различных отраслях промышленности. В особенности, такие детали нужны для работы высокоэффективных топливных систем.

Заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических производств ВятГУ Антон Кузьмин рассказал, что ранее жаростойкие материалы для энергоустановок приобретались за границей. Однако их стоимость была настолько высока, что составляла более половины всей установки. А технология, предлагаемая российскими учеными, позволит производить необходимые жаростойкие элементы из отечественной стали, стоимость которой не так высока.

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