ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление директора по развитию предприятия НПО «Кайсант» (Химки) Алены Баландиной, российские инженеры разработали новую систему для подавления работы БПЛА «Аргус-Антидрон».

По словам директора, новое устройство выполнено в форм-факторе ручного гранатомета, причем разработка уже поставляется на фронт в зону спецоперации российским бойцам. Антидроновая пушка может подавлять работу беспилотников противника на расстоянии в 1,5 километра, а время автономной работы до подзарядки аккумуляторов составляет 1,5 часа.

Вес новинки составляет всего 3,8 килограмма, поэтому боец может применять его как с плеча, по аналогии с ручным гранатометом, или же со специальной треноги. Алена Баландина подчеркнула, что несколько десятков антидроновых ружей уже применяются российскими бойцами на передовой. С их помощью российские военнослужащие успешно подавляют большую часть дронов противника.

Вам может понравиться

«Бизнес ФМ» опубликовало сведения о затратах Пригожина на содержание ЧВК «Вагнер» за год

СМИ выяснили, сколько основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тратил на содержание организации и зарплаты бойцам. Даже по самым скромным подсчетам, эта сумма превышает 144 миллиарда рублей в год. Телеграм-канал «BFM»

Десант ВСУ во время высадки у Антоновского моста был уничтожен РСЗО «Град»

Украинские боевики не оставляют попыток осуществить высадку на Левобережье Днепра на Херсонщине. Очередной десант ВСУ осуществил высадку в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра. Большая часть личного состава противника

Российские Ка-52 уничтожили систем РЭБ ВСУ на Донецком направлении

Активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении в районе Марьинки, где российские ВС не прекращают продвигаться вперед. Телеграм-канал “Иди и смотри” опубликовал видеозапись боевой работы вертолета Ка-52 “Аллигатор”, который оказывает