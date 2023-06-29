Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление директора по развитию предприятия НПО «Кайсант» (Химки) Алены Баландиной, российские инженеры разработали новую систему для подавления работы БПЛА «Аргус-Антидрон».

По словам директора, новое устройство выполнено в форм-факторе ручного гранатомета, причем разработка уже поставляется на фронт в зону спецоперации российским бойцам. Антидроновая пушка может подавлять работу беспилотников противника на расстоянии в 1,5 километра, а время автономной работы до подзарядки аккумуляторов составляет 1,5 часа.

Вес новинки составляет всего 3,8 килограмма, поэтому боец может применять его как с плеча, по аналогии с ручным гранатометом, или же со специальной треноги. Алена Баландина подчеркнула, что несколько десятков антидроновых ружей уже применяются российскими бойцами на передовой. С их помощью российские военнослужащие успешно подавляют большую часть дронов противника.