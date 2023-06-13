Российские военные представили кадры из зоны активных боевых действий, демонстрируя трофейную технику, захваченную у украинских бойцов и принадлежащую странам НАТО.

Военные корреспонденты «Русской весны» опубликовали видео с боевого участка, содержащее контент для лиц старше 18 лет. На этих записях военнослужащие рассматривают разрушенные колонны техники Вооруженных сил Украины и собирают трофеи на Запорожском направлении.

Среди захваченного вооружения оказались автоматы, винтовки и РПГ-22. Кроме того, российские военные получили в свои руки рабочие экземпляры Leopard 2A6 и Bradley A2, которые ранее принадлежали странам НАТО.

Атака Вооруженных сил Украины в некоторых районах в значительной степени оказалась неудачной, а кураторы военных действий со стороны Киева и Запада наблюдают эти неудачи на самом поле боя.