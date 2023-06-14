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В 2023 году туристическая ситуация в Турции стала неприятной для российских путешественников. Русские туристы сталкиваются с непрофессионализмом и хамством персонала, особенно на самых популярных курортных направлениях, информирует издание «Царьград».

В стране произошел настоящий «туристический армагеддон», о чем свидетельствуют рассказы самих отдыхающих. Одна семья столкнулась с неприветливым отношением, когда администратор отеля начал жестикулировать и требовать им уйти. Оказалось, что в данном отеле в Турции 90% отдыхающих являются немцами, и персонал ориентирован именно на них, в то время как с русскими возникают ряд неудобств.

Еще один скандальный случай произошел в пятизвездочном отеле Side Stella Elite Resort & Spa в городе Сиде. Управляющий рестораном сделал замечание россияне из-за неправильно лежащей салфетки.

«Там все ведут себя так, будто они позволили нам сюда приехать, а мы просто гости. Даже в мой день рождения аниматор был нахальным», – рассказала одна из отдыхающих.

Дело в том, что самые популярные туристические направления попали в список стран с выраженной русофобией, где русских туристов намеренно оскорбляют.

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