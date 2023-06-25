Клещи являются переносчиками различных опасных заболеваний. Причем не только известного энцефалита и болезни Лайма. Специалистами было выявлено, что клещи могут переносить смертельный для человека вирус под названием Оз. Отмечается, что в минувшем году в Японии от данного вируса скончалась женщина.

Основными симптомами данного вируса является потеря аппетита, слабость и высокая температура, сопровождаемая лихорадкой. Впервые данный вирус был выявлен в Японии в 2018 году у клещей. На данный момент вирус не обнаруживался за территорией Японии.

Роспотребнадзор осуществил систематические наблюдения за видовым разнообразием и инфицированностью клещей. Клещи, являющиеся переносчиками вируса, на данный момент выявлены не были. Но мониторинг продолжается. В пунктах пропуска через государственную границу РФ сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль. Роспотребнадзор осуществляет контроль ситуации.