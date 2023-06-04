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В попытке прорыва ВСУ в районе Времевского выступа на Запорожском направлении активное участие принимали наемники из Польши. Киев задействовал для этой атаки около 15 единиц бронетехники и две мотопехотные роты, рассказал руководитель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он пояснил, что ВСУ использовали танки Т-72 вместе с техникой американского образца. Не меньше двух танков удалось уничтожить российским операторам противотанковых ракетных комплексов. За два часа ожесточенного сражения противник сумел продвинуться вперед на 200 метров, но захватить плацдарм для дальнейшего продвижения ему не удалось, передает издание “Московский комсомолец”.

На стороне ВСУ выступили также “солдаты удачи” 3-й штурмовой группы польского корпуса. На данный момент, помимо техники, противник потерял до 15 боевиков.

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