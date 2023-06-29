РИА Новости сообщает, что из-за политической нестабильности 24 июня рубль начал падать. Его значение приблизилось примерно к тем же показателям, что и в марте 2022 года. После того, как кризис миновал курс немного откорректировался. На данный момент на биржах курс доллара к рублю в среднем составляет 86.5 рублей, а к евро – 95 рублей.

24 июня было названо черной субботой. Из-за событий в стране, связанных с действиями ЧВК «Вагнер», на рынке валют была настоящая паника. К примеру, Росбанк предлагал доллар за 105 рублей, а евро – за 115 рублей. К концу дня ситуация немного «устаканилась». Но российский рубль все же заметно ослабел. В пятницу биржевой рынок закрылся на показателях 84,7 рублей за доллар и 92.34 за евро. В понедельник – 87 и 95 соответственно.

По словам директора отдела инвестиций ООО “Бугров и Партнеры” Оксаны Покровской, если бы ситуация с Пригожиным не разрешилась так быстро, то «рубль ушел бы в крутое пике». По ее словам, хотя многие эксперты давали негативные прогнозы по рублю, «наша валюта не “улетела в пропасть”, хотя многие эксперты ожидали именно этого», – заключила Покровская.