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Назначение сразу двух «политических» вице-губернаторов было «продавлено» Александром Бегловым, сообщил собеседник ТГ-канал «Ротонда». Речь идет о Наталье Чечиной, чье имя связывали с нарушениями на выборах в ЗакС в 2021 году, а также Борисе Пиотровском (еще один приближенный градоначальника, ранее на посту вице-губернатора курировавший сферу культуры и спорта).

Градоначальник подписал постановление о создании нового подразделения – Управления по внутренней политике. Руководить его работой будет Пиотровский. СМИ называли его единственным куратором внутренней политики Санкт-Петербурга. До этого Беглов назначил «политическим» вице-губернатором свою давнюю «соратницу» по Курортному району Наталью Чечину. В ее подчинение входят некоторые комитеты, в том числе – по молодежной и социальной политике.

«Де-юре она остается «политическим» вице и сейчас, однако часть полномочий, в том числе и касающихся выборов, теперь курирует Пиотровский», — пояснили в «Ротонде», отметив, что оба решения связаны с инициативой губернатора — якобы тот «все-таки продавил свое решение».

Собеседник телеграм-канала рассказал о решении Беглова неслучайно, ведь губернатора с Чечиной связывает членство в так называемой «курортной мафии» — группе выходцев из Курортного района, негласно руководящих Петербургом после вступления действующего градоначальника в должность.

В сентябре 2021 года, когда в городе проходили выборы в парламент, именно Чечина возглавляла избирательную комиссию. Во время электорального процесса наблюдатели зафиксировали более тысячи нарушений (подвозы бюджетников, карусели, вбросы бюллетеней в урны и прочее), в результате которых в парламент удалось войти «лояльным» губернатору людям. По факту нарушений возглавляемый Эллой Памфиловой ЦИК направлял в Генпрокуратуру и Следственный комитет представления.

Пиотровского также связывают с Бегловым, а в СМИ называют «культурным» вице-губернатором. Он является ближайшим заместителем губернатора и входит в круг его «доверенных лиц». В феврале 2023 года Борис Пиотровский назначил новым директором выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. В госорганизации она работает несколько лет. Как ранее писали СМИ, Ялова является сестрой Юлии Порошенко – жены старшего сына бывшего президента Украины.

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