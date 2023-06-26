ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания «Нейроспутник» представила новую технологию передачи тактильных ощущений для роботов-хирургов, которые используются для удаленных операций. Это изобретение позволяет врачу-хирургу, находящемуся в любой точке мира, чувствовать сопротивление и вибрации, возникающие при взаимодействии медицинского катетера с тканями пациента, словно он держит инструмент в своей собственной руке.

Для измерения сопротивления на конце медицинского инструмента установлены специальные датчики, которые передают информацию на контроллеры, находящиеся в руках врача. Устройство для тактильной обратной связи разрабатывается специально для системы под названием «Левша», включающей в себя набор оборудования и программное обеспечение для операций на сосудах сердца и мозга.

В ходе работы хирург получает визуальную информацию о силе и направлении механического сопротивления через диодную шкалу и дополненную реальность на экране. Об этом сообщила генеральный директор компании «Нейроспутник», доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Александра Бернадотт.

Вам может понравиться

Создана технология, которая моделирует картинку на основе отражения в глазах

Группа исследователей из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (США) разработала уникальную технологию моделирования изображений на компьютере, используя отражения в глазах человека. Новая модель компьютерного «зрения» способна создавать от 5 до 15

В Гонконге изобрели микроиглы с антибактериальными наночастицами для лечения кожных инфекций

Ученые-медики из Университета Гонконга создали комбинированное инновационное устройство, предназначенное для лечения кожной инфекции акне с помощью микроигл из материала, реагирующего на ультразвук, дополненного антибактериальными наночастицами. Об этом сообщает германский научный

В Европе успешно опробован алгоритм «разработки под эгидой ИИ» при создании робота-сборщика помидоров

Совместная группа инженеров-исследователей из Технического университета Делфта в Нидерландах и Швейцарского технического университета EPFL в своей новой робототехнической разработке смогла в очень широкой мере использовать подсказки и рекомендации «прорывного» чат-бота