Компания «Нейроспутник» представила новую технологию передачи тактильных ощущений для роботов-хирургов, которые используются для удаленных операций. Это изобретение позволяет врачу-хирургу, находящемуся в любой точке мира, чувствовать сопротивление и вибрации, возникающие при взаимодействии медицинского катетера с тканями пациента, словно он держит инструмент в своей собственной руке.

Для измерения сопротивления на конце медицинского инструмента установлены специальные датчики, которые передают информацию на контроллеры, находящиеся в руках врача. Устройство для тактильной обратной связи разрабатывается специально для системы под названием «Левша», включающей в себя набор оборудования и программное обеспечение для операций на сосудах сердца и мозга.

В ходе работы хирург получает визуальную информацию о силе и направлении механического сопротивления через диодную шкалу и дополненную реальность на экране. Об этом сообщила генеральный директор компании «Нейроспутник», доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Александра Бернадотт.