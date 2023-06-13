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South China Morning Post сообщает о женщине, которая вела известный фитнес-блог и делилась своей историей борьбы с раком, и как ее бывший муж был обнаружен во лжи.

Под псевдонимом @MianBaobao жительница Тайваня имела более миллиона подписчиков в социальных сетях. В своем профиле она называла себя «борцом с раком и стремящейся стать любителем пауэрлифтинга». Она делилась своими историями о том, как ей был поставлен диагноз рака поджелудочной железы на поздней стадии, три года назад.

Женщина постоянно публиковала фотографии и видео со своих «химиотерапевтических сеансов» и тренировок, сопровождая их хэштегом #cancerfightingdaily (#ежедневнаяборьбасраком). Ее подписчики видели ее как сильного и отважного человека.

Однако в мае ее бывший муж опубликовал информацию в социальных сетях, которая вызвала сомнения в ее репутации. Он написал: «Каждый раз, когда она собиралась на лечение, она настаивала, чтобы родные высаживали ее у входа в больницу, и она заходила внутрь одна».

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