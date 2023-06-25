Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли зайти в Ростов-на-Дону и продвинуться на 680 километров к Москве, не проронив ни единой капли крови. Более того, основатель «оркестра» Евгений Пригожин дал команду остановить Марш справедливости и развернуть колонны обратно, когда появилась возможность «не проливать русскую кровь», пояснил публицист Ростислав Шорохов.

По его словам, громкие слова о несостоявшемся «мятеже» от российских элит выглядят сегодня фальшиво. Ведь еще недавно они восхваляли частную военную компанию за серьезные заслуги в зоне проведения спецоперации. Шорохов также напомнил, каким образом нынешним «элитам» удалось захватить власть.

«Ирония в том, что конкретно те лица, против которых и выступил «Вагнер» — пришли ко власти в октябре 1993 года в результате все той же измены, вооруженного мятежа и государственного переворота. Разница в том, что обозначенные деятели не постеснялись умыться кровью русских людей ради достижения своих целей и устроили бойню в Останкино и Белом доме. А «Вагнер» развернулся и уходит обратно на фронт, переполошив все это чертово болото», — высказался о ситуации эксперт в своем Telegram-канале.

Шорохов уверен, что конфликт был спровоцирован последним указом Минобороны о расформировании ЧВК «Вагнер» и попытке установить контроль над всеми добровольческими формированиями. В связи с этим общество интересуется, по какой причине политическое руководство страны создает «выгодные хохлу условия», задался вопросом Шорохов.