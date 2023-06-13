Издание Slate публикует советы секс-коуча Рича Юзвяка женщине, которая рассталась с партнером, но продолжает поддерживать с ним сексуальные отношения.

Жительница США обратилась к специалисту после шести лет отношений, когда они приняли решение расстаться, но остаться лучшими друзьями. Женщина осознала, что не готова к серьезным отношениям. Однако она по-прежнему испытывает сексуальное влечение к своему бывшему партнеру, и они продолжают поддерживать контакт даже после того, как он переехал в другой штат.

Женщина описывает, что каждый раз, когда он возвращается, они вступают в интимные отношения. Она не желает быть с кем-либо другим, и он тоже, но даже на расстоянии они часто ссорятся по телефону, что вызывает разочарование. Она задается вопросом, почему ей так сложно завершить эту связь.

Рич Юзвяк советует женщине принять решение либо окончательно расстаться, либо задуматься о возможности возобновления отношений. В первую очередь он советует ей относиться к этой связи как к зависимости от наркотиков и прекратить всякое общение с бывшим партнером, пережив «синдром отмены». Он объясняет, что даже небольшое общение может вызвать воспаление старых чувств и затруднить завершение отношений. Поэтому предлагается прервать этот цикл, провести некоторое время без него, прожить некоторое время без секса и, возможно, найти кого-то другого.