Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На минувшей неделе противник атаковал сразу на пяти направлениях. Это означает, что контрнаступление еще не началось, ВСУ лишь проводили разведку боем, пытаясь определить места главных ударов, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов порталу “Свободная пресса”,

Он пояснил, что при этом Киев задействовал довольно серьезные силы, поэтому можно говорить об успешном выполнении задачи российскими военными. Они не дали ВСУ найти слабые места, встречали противника буквально на каждом метре территории и громили его технику, личный состав, тяжелое вооружение.

По мнению Кнутова, Киев начнет масштабное контрнаступление в День России, 12 июня. При этом он пойдет в атаку именно там, где и прогнозировалось – на Артемовском и Запорожском направлениях. Они являются наиболее перспективными и даже в случае разгрома оставляют мизерные шансы хотя бы для незначительных достижений, которые можно было бы продемонстрировать Западу.

Вам может понравиться

«Три мушкетёра» – фильм, в котором Дюма не узнал бы своей книги. Но саундтрек хорош

В 1993 году в Голливуде решили снять очередную версию фильма “Три мушкетера”, причем сделать ее максимально оригинальной. Портал “Царьград” рассказал об этой экранизации, которая отметилась отличным саундтреком, но оказалась провальной.

EaD: зрителей спектакля в Риге обязали посетить мероприятие нагишом

В Латвии с 12 по 17 июня должен будет пройти международный фестиваль современного танца Time to Dance 2023. Однако условия мероприятий грозят обернуться для его организаторов колоссальным скандалом. Об этом

Сапер «Лис» рассказал о минах-убийцах танков Leopard

Российский сапер с позывным «Лис» рассказал, что на Запорожском направлении немецкие танки Leopard были уничтожены благодаря минным ограждениям. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». По словам сапера, предоставленные ВСУ танки