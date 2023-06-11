На минувшей неделе противник атаковал сразу на пяти направлениях. Это означает, что контрнаступление еще не началось, ВСУ лишь проводили разведку боем, пытаясь определить места главных ударов, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов порталу “Свободная пресса”,

Он пояснил, что при этом Киев задействовал довольно серьезные силы, поэтому можно говорить об успешном выполнении задачи российскими военными. Они не дали ВСУ найти слабые места, встречали противника буквально на каждом метре территории и громили его технику, личный состав, тяжелое вооружение.

По мнению Кнутова, Киев начнет масштабное контрнаступление в День России, 12 июня. При этом он пойдет в атаку именно там, где и прогнозировалось – на Артемовском и Запорожском направлениях. Они являются наиболее перспективными и даже в случае разгрома оставляют мизерные шансы хотя бы для незначительных достижений, которые можно было бы продемонстрировать Западу.