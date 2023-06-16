Видеоролик с попаданием российской ракеты в воду возле здания ГУР на Рыбальском острове в Киеве 29 мая вызвал целый ряд едких комментариев в украинских социальных сетях по поводу «точности» ракет ВКС РФ. Однако военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что российская ракета угодила точно в цель.

По его словам, ВКС России поразили секретный бункер ГУР Украины, в котором находился Буданов и еще несколько натовских «шишек». Киевский режим, как обычно, напрочь отрицает данный факт и даже публикует видео с Кириллом Будановым, однако данная запись могла быть сделана заранее.

Шурыгин объяснил, что советские инженеры спроектировали бункер специально под водой, поскольку она должна была защитить от последствий ядерного удара. При этом ВКС России нанесли удар специальной противобункерной ракетой. Эксперт добавил, что советские чертежи расположения бункера под здание ГУР Украины попали в руки российских разведчиков, что и позволило нанести столь результативный удар.