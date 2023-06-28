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Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» активно уничтожают силы противника в зоне СВО. Телеканал Рен ТВ сообщил, что недавно в зоне спецоперации пилоты «Аллигатора» за один вылет уничтожили сразу три танка ВСУ.

По словам инженера авиационного комплекса с позывным Медведь, за надежность боевых вертолетов «Аллигатор» не беспокоятся. Больше всего волнуются за жизни пилотов. Ведь бывают ситуации, когда экипаж не возвращался с поля боя. Поэтому после осуществления удара по противнику экипажи вертолетов отбрасывают тепловые ловушки. Таким образом, с курса сбиваются ракеты ВСУ, выпущенные в целях уничтожения российских вертолетов.

Главным преимуществом российской армии является ее авиация. Благодаря ей есть существенная разница в боях с противником. И массово горящая техника противника является тому доказательством. На кадрах, предоставленных Рен ТВ, можно увидеть, как за один вылет экипажа Ка-52 было уничтожено три единицы вражеской боевой техники.

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